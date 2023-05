La paternidad que asumió Robotín por dos pequeñas que él pensó que eran de él, fue motivo de comentarios durante meses y se volvió uno de los casos más virales de la farándula peruana y ahora él decidió revivir el tema durante una entrevista para el programa online ‘Coneroscast’ donde le mandó una chiquita al verdadero padre.

Todo comenzó cuando los conductores de ‘Coneroscast’ le preguntaron al comediante si a él lo llamaron para hacer la prueba de paternidad, pero Robotín afirmó que fue él mismo quien buscó a la producción del programa de Andrea Llosa ante las sospechas de que su esposa le estaba siendo infiel y el desenlace ya es bastante conocido.

Actualmente Robotín afirmó haber arreglado sus diferencias con la madre de sus hijas y aclaró que de las tres solo una es de él: “Padre de una al menos, las otras son de cariño”, afirmando que se encarga de darles cariño y solventar sus gastos de cada una de ellas.

“De ahí fui al programa, me enteré de la verdad y ahora estoy buscando al verdadero papá para que me apoye con los gastos”, dijo Robotín entre risas aclarando que la madre de sus hijas sí conoce la identidad del padre de sus hijas, pero no quiere revelarla: “Yo amo a mis hijas a pesar de todo y eso es lo que importa”.

TE PUEDE INTERESAR