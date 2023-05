Tras cuatro años de haber culminado su relación con Jazmín Pinedo y una soltería prolongada, Gino Assereto ha sido blanco de dudas sobre su sexualidad y ahora él afirma que no quiere romances con nadie.

Al parecer el popular ‘Tiburón’ se habría acostumbrado a su soledad y en una reciente entrevista para el programa de espectáculos de ‘América TV’ afirmó quiere nada con nadie: “No me pienso casar, nunca, decretado. No matrimonio, no más hijos, ya con mis dos bebés suficientes y convivencia, pues la verdad no pienso en eso, es lo último que pienso. Quiero mi espacio, lo único”.

¿Qué dijo Gino Assereto del nuevo amor de Jazmín Pinedo?

El ‘chico reality’ descartó estar molesto con el romance que tiene la popular ‘chinita’: “El tema de la chinita con Pedro es un tema que se ha manoseado tanto y vuelvo a repetir que todo bien, a mí me da mucha felicidad que a la china le esté yendo bien. Que haya encontrado a una persona buena”.

TE PUEDE INTERESAR