Durante el programa ‘Mande quien mande’, la producción reveló una foto que Gino Assereto compartió y luego borró de sus redes sociales en donde posó como Dios lo trajo al mundo y esto le habría traído más de un problema al ex de Jazmín Pinedo y reveló todo.

Según reveló Gino Assereto, los problemas que tuvo fue con sus vecinos y producto de no conocer las reglas de convivencia vecinal, tuvo que pagar una multa: “Fue en mi edificio. No se podía (tomar fotos desnudo). Los vecinos dijeron que era una falta de respeto. Yo lo entendí, lo acepté, pagué mi multa. (Tienen reglas de convivencia) claro, claro”.

Cabe resaltar que el ‘chico reality’ no quiso hablar de lo sucedido y se mostró apenado cuando la producción revivió la foto que él ya no tiene en sus redes sociales: “De verdad que esa foto me trajo muchos problemas, por eso prefiero no hablar”.

¿Cuántos años tiene Gino Assereto?

Según el portal ‘Famous Birthdays’, el popular ‘Tiburón’ actualmente tiene 38 años de edad recién cumplidos el 5 de abril de este año y es originario de Chiclayo.

