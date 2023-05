El “Tiburón” Gino Assereto habló sobre su relación con su hija mayor Ariana Assereto, su hija mayor de 16 años, en una entrevista en “Mande quien mande”, magazine que conducen María Pía Copello y “La Carlota”. El competidor señaló que no es nada celoso con su heredera.

Durante el diálogo, el combatiente reveló que la jovencita ha iniciado su vida amorosa y está enamorada de un muchacho de 16 años, a quien Gino le ha dado su aprobación.

“No, no soy celoso. Es más, mi hija la mayor ya tiene novio”, dijo Gino Assereto. “Lo conozco, he viajado a Chiclayo hace un mes y tiene la misma edad, 16″, reveló seguidamente el ex de Jazmín Pinedo.

Resaltó también que tiene mucha confianza con su hija mayor. “Conversamos bastante, ella siempre tiene la confianza, más que papá, me trata como un amigo”, explicó.

“La verdad, a las finales, los padres tienen que apoyar y aconsejar en base a nuestras experiencias. Tampoco puedo obligarla o imponerle algo, porque al final es una decisión de ella”, agregó.

Fotos y video: (América TV)