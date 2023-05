Ayer, el cantante Gian Marco Zignago alarmó a sus seguidores al revelar que le habían detectado cáncer. Sin embargo, comentó que la enfermedad ya estaba controlada gracias a un rápido diagnostico y una operación de emergencia a la que se sometió el 20 de mayo de 2023. A raíz de ello, muchos personajes de la farándula local e internacional se pronunciaron al respecto y no dudaron en demostrarle su cariño y apoyo. Una de ellas fue su novia, la joven actriz Juliana Molina.

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana le dedicó un bello mensaje a su pareja, quien acaba de atravesar un duro momento. Ella expresó su sentir en la última publicación que hizo el interprete de “Se me olvido”.

“Encontrarnos en el camino no era parte del viaje, no estaba en el mapa, pero si en las coordenadas del destino. El miedo es ausencia de amor. Cuando hay amor no existe el miedo. La vida es un suspiro…Ámate, ama…vive”, dijo Gian Marco en su post con algunas fotografías donde se le ve muy enamorado de su novia.

A lo que Juliana comentó con un breve, pero sentido mensaje: “La vida es un suspiro y yo te amo sin miedo”.

Como se sabe, Gian Marco Zignago de 51 años, se dio una nueva oportunidad en el amor con la actriz colombiana, Juliana Molina, quién es 20 años menor que él.