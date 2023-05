El famoso cantante peruano Gian Marco confesó que padeció cáncer y que una cirugía de emergencia logró salvarle la vida. Hace unos días el interprete nacional alarmó a todos sus fans al revelar que atravesó por un duro momento luego de que los médicos lo diagnosticaran con una peligrosa enfermedad. Sin embargo, la rápida intervención le dio una nueva oportunidad y en sus redes comparte una valiosa reflexión.

Gian Marco es uno de los cantantes peruanos más exitosos, su talento para cantar y comporte lo han hecho acreedor de varios premios internacionales, incluido el Grammy. Con una trayectoria de más de 30 años en la música, el cantautor nacional grabó más de un tema en los corazones de todos los peruanos.

Gian Marco superó al cáncer

En su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram Gian Marco comparte algunas fotos inéditas de infancia acompañado de su padre en la playa; el artista revela cuál fue la enfermedad puso en riesgo su vida y recuerda a su padre con una importante reflexión sobre la prevención y la salud.

“Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde ”, se lee al inicio del post

Luego Gian Marco revela que al igual que sus padres padeció cáncer, pero que gracias a una rápida intervención médica pudo superar la terrible enfermedad oncológica y que ahora su vida está fuera de peligro.

“ Mi madre sobrevivió el cáncer , ella supo detectarlo en el momento correcto🙏🏼✨ Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables…”, reflexionó el músico.

¿Cómo le detectaron la enfermedad a Gian Marco?

Hace uno días, Gian Marco reapareció en sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que revela que le detectaron una grave enfermedad (cáncer) tras realizarse exámenes de rutina con su médico.

“Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida”, expresó el intérprete. “ Mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien ”. Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hace resonancia”, escribió el cantante.

¿Cómo Gian Marco salvó su vida?

Gian Marco explicó que vivió días de angustia a la espera de resultados clínicos que confirmaron la grave enfermedad, todo esto sucedió a finales del primer trimestre del 2023. “Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras”, reveló el cantautor peruano.

El artista se sometió a una cirugía de emergencia para evitar que el cáncer siga avanzando. “Los días de intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado, gracias a Dios, puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar”, finalizó.

Gian Marco se recupera de peligrosa enfermedad





