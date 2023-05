Dayanita no deja atrás la polémica tras su expulsión del programa humorístico “JB en ATV” , y esta vez la actriz cómica se volvió a presentar en “El Reventonazo de la Chola” para anunciar que abandonará Perú por trabajo y poder superar todas las polémicas que atraviesa.

La actriz volvió a llorar EN VIVO para narrar como toda la situación la afecta emocionalmente y los duros comentarios que recibe por parte del público que la tildan de malagradecida, y es por eso que Dayanita anunció que abandonaría el país para olvidarse de todo.

“ Me he sentido muy mal. En algún momento no quería seguir, quiero irme lejos. Yo no pensaba que todo esto iba a pasar, no pensaba. No quiero que a mi mamá la sigan metiendo en algunos comentarios ”, narro la actriz entre lágrimas.

La comediante trans no dio detalles sobre la fecha en la que se iría pero aseguro que sería pronto. “ Me voy por un mes, me voy de viaje. Uno por trabajo y otro por querer olvidar todo lo que estoy pasando ”.

Ante la noticia, la popular Chola Chabuca le dijo a Dayanita que cuando regrese al país podrían hablar sobre la posibilidad de trabajar juntas y que sea parte del elenco del programa.

