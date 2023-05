¡FUERTE! Jorge Benavides contó toda su verdad en el ‘Valor de la verdura’ en la última edición de su programa ‘JB en ATV’. El actor reveló momentos controversiales de la actriz trans Dayanita y el por qué ella se negó a grabar en el show.

En diferentes oportunidades se reveló que la expulsión de Dayanita del programa se dio a causa de falta de constantes muestras de indisciplina, por lo que el reconocido comediantes Jorge Benavides decidió revelar los motivos que provocaron dichos comportamientos.

¿Por qué Dayanita plantó a ‘JB en ATV’?

Jorge Benavides relató que el éxito de la actriz en la televisión la volvió un personaje soberbio, además, según JB, Dayanita mentía constantemente para participar en show virtuales, situación que incomodaba al actor. Sin embargo, lo que colmó la paciencia de Benavides fue la incursión de la humorista trans en el cine para adultos.

“En realidad fueron tres veces y cuando yo me entero que ella grabó cine porno, me dije qué necesidad de haber salido de las calles como cómico ambulante a dar un salto gigante a la televisión en un programa y canal con mucho prestigio qué haces metiéndote a un canal porno, no tiene sentido, el sentido era el dinero que le habían ofrecido”, relató Jorge Benavides.

“ Entonces yo la llamé para llamarle la atención para decir ¿Por qué había hecho eso? y me decía “Ay jefecito disculpe no va a volver a suceder le prometo” y obviamente siempre se repetía, entonces después de esa llamada de atención fue la primera vez que falta al programa, al día siguiente ya no vino a grabar plantó el programa (...) La que llegó que recibía consejos y llamadas de atención ya no quería recibir llamadas de atención ”, agregó Jorge Benavides.

