Jorge Benavides decidió romper su silencio y arremetió contra Dayanita, a quien tildó de “mentirosa”. Y es que el cómico explicó que le pidió a todo su equipo, que si les llegaba la invitación para presentarse en algún programa en redes sociales, le pidieran previo permiso para aconsejarles, no para decirles si podían ir o no, ya que él “no es dueño de nadie”.

“En realidad creo que me he equivocado. No es mentirosa, es recontra mentirosa y te explico por qué. Cada cierto tiempo me reúno con mi elenco y los aconsejo y ahora que está eso de las redes, hay algunos canales buenos, pero otros no, y les dije a mi elenco que para ir a estos programas me pidan permiso para aconsejarlos, no porque sea su dueño”, comenzó diciendo.

Asimismo, JB comentó que siempre le preguntó a Dayanita si tenía invitaciones a distintos podcast. “Nunca pidió permiso y cuando le preguntabas, decía que no iría”. Seguidamente, se refirió a su participación en ‘La casa de la comedia’.

“Cuando la veo por primera vez en el programa de redes que está ahora, le pregunté qué hacía en ese programa y me dijo que se presentó que sería por una sola vez, mentira. Cuando la volví a ver le pregunté y me dijo que le habían dado un bolito, ósea me seguía mintiendo. Ella se presentó sin permiso en un canal porno. Me enteré que le habían grabado y dije: ¿qué es eso?”, agregó.

JB asegura que Dayanita sí tuvo contrato en ATV

El cómico Jorge Benavides desmintió a Dayanita y aseguró que desde el día uno tuvo un contrato oficial, no como ella afirmó en el programa “El reventonazo de la Chola”.

Por otra parte, la figura de ATV aseguró que ella tenía mayores beneficios que otros integrantes de su elenco, pues incluso pidió adelantos de sueldo en más de una oportunidad.

