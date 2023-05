Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Yahaira Plasencia por haberle hecho un fuerte desplante a su reportero en una estación de radio.

Y es que la popular ‘Urraca’ señaló que la salsera no quiso tener la presencia de su equipo, ya que sabía que la “destrozarían” por el rompimiento laboral que recientemente ha tenido con Sergio George; a lo que la conductora señaló que “su carrera ya estaba destrozada desde mucho antes”.

“¿Cuál es el problema? Un poquito más de correa, porque dijo que: ‘Es que ellos me van a destrozar por lo de Sergio George’. ¿Te vamos a destrozar? Tu carrera ya está destrozada y no necesitamos colaborar más” , comentó la figura de ATV bastante indignada por el comportamiento de la cantante.

En ese sentido, Magaly dejó entrever que hoy en día hay muchas salseras que han desplazado a la popular ‘Reina del toto’ y que poseen mucho más talento que ella. “Eso yo lo veía en las divas de antaño, pero, ¿Yahaira Plasencia? Una artista que con las justas suena últimamente y hay salseras que ya la han desplazado y tienen mayor presencia musical”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Medina tomó la radical decisión de no transmitir el informe que tenía sobre la separación de Yahaira y el reconocido productor estadounidense para no darle más cabida en su programa.

¿Por qué Sergio George ya no trabaja con Yahaira?

La salsera Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación laboral con Sergio George. Cabe resaltar que se empezó a especular que el productor había roto contrato con la cantante debido a que trabajaría con Thalía.

“Creo que la Yahaira de ahora puede caminar sola. Quiero experimentar nuevas cosas, nuevos sonidos”, dijo la artista peruana, negando completamente alguna enemistad con Sergio George. “Yo estuve hablando con él, porque nos estábamos riendo un poco de todo lo que se estaba hablando, pero todo muy bien con Sergio”.

TE PUEDE INTERESAR