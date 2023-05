Kevin Blow volvió a disparar contra su expareja Micheille Soifer, quien en una entrevista aseguró que se arrepiente de haber mantenido un romance con el dominicano. El extranjero, lastimado en su ego, no se quedó callado y reveló un secreto que no muchos conocían sobre la popular ‘Michi’, que incluye a políticos.

En una entrevista con Trome, el extranjero deslizó que la interprete de “La Nena” habría estado involucrada con “alcaldes y gente de la política”.

¿Qué dijo Kevin Blow sobre Micheille Soifer?

“Si ella quiere seguir hablando, lamentable, yo voy a seguir respondiendo. Mira, tengo información muy comprometedora que incluye alcaldes de Perú y a gente de la política, que no lo he mencionado porque mi intención no es hacernos daño. Quisiera que siga con su vida porque ya pasó”, disparó el extranjero.

Por último, le pidió a Micheille que no vuelva a hablar de él, pues tendrá que asumir las consecuencias en caso él quiera remover las cosas que ocurrieron en el pasado.

“No le voy a pedir que deje de hablar, a mí no me afecta y a mi familia tampoco. Pero por el bien de ella, por su carrera, que deje de hablar porque no le conviene seguir mencionando el pasado”, dijo. “Si ella quiere seguir hablando, lamentable yo voy a seguir respondiendo”, advirtió.