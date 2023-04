Fuerte y claro. Micheille Soifer no se guardó nada y se refirió al video que se ha vuelto viral en TikTok, donde distintos cibernautas aseguran que Yahaira Plasencia le habría copiado el look urbano a la exchica reality.

En ese sentido, la ahora cantante urbana señaló que no solo la popular ‘Reina del totó' habría querido utilizar el mismo estilo de ropa que ella, sino otras figuras del medio.

“No solo Yahaira, sino varias... No, qué bonito que vean que uno se esfuerza en vestuarios y que quieran hacer lo mismo, me gusta mucho. Siempre los ‘Michilovers’ están atento a todos. No sé si me está copiando, pero si es así, que avise quizá le podemos mandar un regalito” , comenzó diciendo Soifer para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Asimismo, Micheille señaló que efectivamente vio el video de TikTok y sí encuentra similitud entre sus trajes y los de la expareja de Jefferson Farfán. “ Ya vi los tiktoks y bueno, sí se parecen muchísimos. Yo siempre tengo look muy distintos a los que hay. Los modelos que me hacen a mí no hay”, agregó de manera tajante.

