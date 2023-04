Se encienden las alarmas. Micheille Soifer no se quedó callada y decidió responderle fuerte y claro a Leslie Shaw, quien hace algunos días señaló que no escuchaba y no gustaba de la música de la exchica reality.

Todo se dio a raíz que ambas cantantes se cruzaran en el programa “El Reventonazo de La Chola”, donde no habrían cruzado ni el saludo. “¿Qué la Shaw fue? Como que ella estaba en otro equipo y yo enfocada en lo mío. De mi parte no hay ningún tipo de problema, pero no sé si ella tiene alguna incomodidad, alguna duda o inseguridad o lo que sea que fuera ”, expresó la popular ‘Michi’.

En ese sentido, Soifer no pudo con su genio y dejó entrever que restaba importancia a las declaraciones de Leslie Shaw. Sin embargo, aprovechó las cámaras de “América Hoy” para enviarle su ‘chiquita’ a la rubia, muy fiel a su estilo.

“Creo que estábamos enfocadas cada una en lo suyo (...) Hay gustos y gustos, si a ella no le gusta (su música) ¿qué podemos hacer? Tengo 12 canciones, alguna te va a tener que gustar”, señaló Micheille entre risas.

¿De dónde viene el problema entre Michelle y Leslie Shaw?

Se sabe que en el 2021, Micheille Soifer le propuso hacer un dúo a Leslie Shaw, sin embargo, las conversaciones no prosperaron y no se concretó dicha colaboración musical.

Por otro lado, cuando al expareja de Mario Hart regresó después de varios meses al Perú, decidió dar una entrevista a Arturo Chumbe para su canal de Youtube, donde evidenció que no es de su agrado la música que hace Micheille Soifer.

“¿Te gusta la música que hace Michelle Soifer? ¿La has escuchado?”, le preguntó Chumbe, a lo que Leslie puso cara de pocos amigos y dejó entrever que no le gustaba; hecho que no habría sido tomado de buena manera por la exchica reality.

