La exmodelo Karen Schwarz ha revelado detalles íntimos de su relación con el cantante Ezio Oliva, con quien unirá su vida en matrimonio religioso este sábado 13 de mayo de 2023. Tras 10 años de relación y dos hermosas hijas, la pareja se ha convertido en una de las más estables de la farándula. Sin embargo, al inicio del romance, el exÁdammo no estaba seguro de sus sentimientos por Karen y la dejó por otra persona.

Durante una entrevista con Verónica Linares, la exreina de belleza recordó la vez que Ezio Oliva le rompió el corazón y acabó con todas sus ilusiones al confesarle que “extrañaba a otra persona”.

¿Por qué Ezio Oliva terminó con Karen Schwarz?

“Nadie sabía hasta que nos ampayaron. De pronto, en esas salidas empezamos a descubrir que ya no eran ‘chiquitingos’, sino que nos gustábamos. Pero él pone una pausa a la situación y me dice ‘extraño a una persona, entonces hasta aquí nomás’. No sabes cómo sufrí y por eso es que él hace ‘30 horas’, una canción que cuenta esta historia. Yo me ilusioné y él me deja, pero yo soy radical”, le contó Karen a la Linares.

“Me conquistas y me dejaste, chato de mier**”. Asimismo, expresó que lo único que hacía era llorar. “Llegaba a mi casa a llorar, no entraba a mi cuarto, me quedaba en la sala mirando el foco, llorando y comiendo KFC”.

¿Cómo Ezio Oliva volvió a reconquistar a Karen Schwarz?

De acuerdo a la exconductora de “Yo Soy”, Ezio se habría arrepentido al mes de terminar con la modelo, a quien decidió reconquistar, luego de encontrarla en la discoteca ‘Gótica’ con sus amigas.

“Me decía ‘China, hey’ como coquetón. Yo desaparecí, me fui al baño y luego al estacionamiento. Me fui en mi carro, eran como la 6 de la mañana. Lo senté en la escalera del edificio. Hablamos. Me explicó algunas cosas. Le dije ‘Oye, tranquilo, imposible odiarte, fue tu decisión y gracias por decírmelo porque pudiste haber jugado doble cachete’. Le dije que suba a mi departamento, nos sentamos en el sillón, le saqué almohadas y le dije que se durmiera. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Por mis hijas que no pasó nada”, dijo Schwarz de 39 años.

“Me enteré de que el sábado en la noche se había ido a un rave y que lo habían drogado. Me preocupé, le escribí y, desde ahí, hasta el día de hoy”, agregó ella entre risas.