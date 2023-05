Fuertes declaraciones. Karen Schwarz estuvo como invitada especial en el canal de Youtube de Verónica Linares, donde no pudo evitar ser consultada sobre su enfrentamiento público con Rodrigo González, a quien incluso hasta denunció por violencia psicológica.

En ese sentido, la exmodelo confesó que muchos de sus seguidores le han pedido que se pronuncie sobre sus diferencias con el presentador de “Amor y Fuego” , sin embargo, ella aseguró que no quería hablar más del tema porque “ha sido muy manoseado por la prensa” y sus declaraciones podrían prestarse a malas interpretaciones.

“Yo nunca he respondido acerca de Rodrigo, en verdad es un tema tan tocado por la prensa, pero hay temas que prefiero no tocar porque se manipulan”, comenzó diciendo la presentadora.

Por otra parte, Karen señaló que no conoce a Rodrigo González más allá de su personaje en la televisión, ya que solo se lo cruzó una vez en una reunión. “Nos hemos cruzado y solo una vez. Compartimos en el cumpleaños de nuestra ex jefa, Susana Umbert, conversamos y todo bien, pero de ahí algo pasó, que no sé qué fue” , agregó.

Karen Schwarz abierta a hablar con ‘Peluchín’

La esposa de Ezio Oliva, Karen Schwarz, sorprendió a propios y extraños al expresar que no descartaría juntarse con Rodrigo González para conversar de manera amena y educada. “En esta vida he aprendido que todo pasa por algo, y si a mí la vida me lo pone así para conversar, yo no tengo ningún problema ”, comentó.

En ese sentido, Verónica Linares no desaprovechó la oportunidad para consultarle a la exreina de belleza sobre el apodo de “mosca muerta” que le puso ‘Peluchín’. “No soy mosca muerta, pero pava sí”, dijo entre risas.

