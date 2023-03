Este 16 de marzo de 2023, durante el programa “Amor y Fuego”, el conductor Rodrigo González arremetió contra Karen Schwarz, quien recordó los supuestos maltratos y humillaciones que sufrió durante su paso por la televisión y de cómo enfrentó el acoso mediático durante el embarazo de su segunda hija.

“Creo que aguanté mucho. Y cuando nace Cayetana es donde yo ahí digo: ‘no más’. O sea, no voy a permitir ni una piedra más, no voy a permitir ni un insulto más. Yo permití que mi valor como mujer, como ser humano, sea humillado a nivel nacional. Por proteger a otras personas, yo me hice mier***, literal. Me dolió mucho”, dijo la esposa de Ezio Oliva en una entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva.

¿Qué le respondió Rodrigo González a Karen Schwarz?

El presentador de espectáculos no dudo en responderle a la expresentadora de “Yo Soy”, a quien le recordó todas las demandas que le hizo en los últimos años. Además le pidió que no se victimice , pues él nunca ha criticado su vida personal o su rol como madre.

“Ella ha intentado meterme preso, ha intentado ir por el Ministerio de la Mujer, ha intentado por todos los lados demandables posibles silenciarme, eliminar de la pantalla. No sé cuál era su objetivo, pero de todos los flancos que me ha demandado, todos han sido negados. Ella nunca soportó, siempre me demandó, siempre estuvo ahí, hasta en pandemia me mandó el patrullero abajo de mi casa. Entonces, si la justicia le ha dicho que no, que no se considera una agresión, sino una opinión, pues estamos en un programa de espectáculos, se puede manejar cualquier tipo de término” , dijo Rodrigo González en un principio.

“Nadie te ha dicho que eres una mala madre, nadie te ha juzgado en tu vida personal, nadie ha hablado de cómo eres en tu casa, como mujer, como esposa, eso no, solo cómo actúas en televisión. Primero, cuando te vemos no nos inspiras nada, segundo, crees ser más inteligente de lo que eres, entonces no manejas tus emociones (...) La gente pone la tele para entretenerse, para divertirse, para olvidarse de lo que pasa, no para ver otra vez a Karen Schwarz llorando porque le dijo ‘mosca muerta’, entonces yo no tengo la culpa de eso. Si yo no estuviese aquí, tú tampoco estarías en televisión”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR