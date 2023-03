La exconductora Karen Schwarz se presentó en el programa de YouTube de la psicóloga Lisbeth Cueva donde abrió su corazón y habló por primera vez sobre los maltratos que sufrió en el pasado. La exMiss Perú se quebró por los insultos y humillaciones que recibió mientras trabajaba en televisión.

La expresentadora de Latina no quiso decir el nombre de la persona a la que se refería. Sin embargo, muchos aseguran que se trataría de Rodrigo González, con quien está enfrascada en un lio legal y quien la bautizó con el apodo “mosca muerta”.

¿Qué dijo Karen Schwarz sobre maltratos en TV?

“Creo que aguanté mucho. Y cuando nace Cayetana es donde yo ahí digo: ‘no más’. O sea, no voy a permitir ni una piedra más, no voy a permitir ni un insulto más. Yo permití que mi valor como mujer, como ser humano, sea humillado a nivel nacional. Por proteger a otras personas, yo me hice mier***, literal. Me dolió mucho” , dijo muy apenada.

Durante a conversación, la exreina de belleza reveló que decidió ponerle un alto a los insultos y sobrenombres cuando salió embarazada de su segunda hija Cayetana.

“Cuando ya estoy embarazada de Cayetana, es donde yo decía: ‘si no hago algo ahora, estoy permitiendo que a mis hijas también le hagan eso’. Yo no me considero ejemplo ni de mis hijas, pero quería contarles, desde mi experiencia, que toda mujer tiene una voz y que tú no puedes permitir que nadie te calle, por más trabajo que sea y por más privilegios que tengas”, comentó Karen Schwarz.

“Ezio me dijo ‘basta de sentirte que tú eres la víctima’. Me dijo ‘deja de preguntarte por qué a ti, esto es porque tú lo has permitido. Ese día me desperté siendo otra, diciendo ‘tengo estas heridas, pero ya no son de pena hacia mí, sino de ‘lo logré y aún me falta mucho por hacer’. Tenía que hacer algo que me ayude a sanar y que ayude a otras mujeres. Por eso, nació Valente (su marca de ropa)”, agregó.