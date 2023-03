Karen Schwarz tomó la decisión de alejarse de la pantalla chica por un tiempo para enfocarse en los preparativos de su boda religiosa con Ezio Oliva. Y es que la presentadora decidió utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores detalles inéditos de lo que sería su vestido de novia.

Cabe señalar, que en el mes de noviembre del 2022, el cantante peruano decidió aprovechar el día de su cumpleaños para pedirle matrimonio a su pareja por tercera vez, quien no dudó en aceptar de inmediato. Como se sabe, los esposos contrajeron matrimonio de forma simbólica, por civil y en esta ocasión será por la iglesia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exreina de belleza compartió parte de su conversación con el diseñador Noe Bernacelli, encargado de realizar su traje en el día más especial de su vida. “Matri x 4. Empezó esta linda aventura. Cuando me casé por civil durante todo el proceso iba acompañada de mi mami, ahora para el religioso después de 7 años me acompañan mis 2 gorditas y no saben la emoción que puedo sentir de que sean las protagonistas de esta historia”, escribió Karen como descripción.

Por su parte, los seguidores de la influencer no hicieron esperar sus reacciones y le expresaron su total apoyo para su unión con el artista peruano. “Muchas felicidades. Te lo mereces Karen”, “Que hermoso”, “Que lindo muchas felicidades Karen”, “Que emoción”, “Que hermoso momento”, “Felicitaciones Karen”, “Muchísimas felicidades. Dios les colme de bendiciones” , fueron algunos comentarios.

TE PUEDE INTERESAR