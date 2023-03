Desde el estreno de ´Mande quien mande’, las críticas no pararon, primero porque los cibernautas pedían que no quiten la novela ‘Rubí' por el programa de María Pía Copello y luego por usar las novelas como gancho para darles un colchón de puntos y por primera vez Magaly Medina habla del bajo rating del programa.

Magaly comenzó afirmando que fue un error poner a la ‘Carlota’ como compañera de conducción de María Pía y ya anteriormente había afirmado que la figura y elocuencia del comediante no la deja brillar: “Yo no le hubiera puesto de co conductor a la Carlota, no, yo no se lo hubiera puesto y en unos cuantos días haré mis comentarios”.

Al ser consultada por el bajo rating del programa de su amiga, María Pía Copello, Magaly decidió compararla con el de ‘América Hoy’: “Han estado con un rating bajo, pero el rating es mayor al de América Hoy, se fijan en el rating de María Pía, pero no en el de la Ethel, de la retoques y de la tontita, tienen 4 puntos todos los días y nadie le dice nada. María Pía hace 6 puntos, el viernes hizo 7.1, entonces hay que ser un poquito equilibrados”.

TE PUEDE INTERESAR