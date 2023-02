Tras la entrevista que le dio Rafael Cardozo a Yaco Eskenazi, donde habló sin roches sobre su ruptura con Carol Reali, los comentarios no se hicieron esperar y fueron más los que lapidaron al brasileño y entre ellos, Magaly Medina, quien no le creyó nada al ‘ex guerrero’.

Rafael Cardozo afirmó que debido al tiempo que estuvo con Cachaza, no podía darle un simple anillo de compromiso, por lo que le dio una sortija que el costo equivale al de un carro de 40 mil dólares, pero esto no logró convencer a Magaly Medina: “Él no tiene ni auto, no tiene ni depa y va a regalarle un auto en el anillo, qué gracioso que es, un auto de segunda será, uno de tercera o chatarra, eso será, pero allá quienes le creen, porque no puedes sacar el precio del anillo solo con verlo”.

La ‘urraca’ además tildó de ‘poco caballeroso’ a Rafael Cardozo por pedirle de regreso el anillo a Cachaza tras romper su compromiso: “Hay un resarcimiento por el tiempo que le has dado a un hombre, ellos vivían juntos, él en la televisión y ella solo en las redes sociales”, añadiendo que todos los muebles que se llevó son parte de haber aguantado tantos años a su lado.

TE PUEDE INTERESAR