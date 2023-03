María Pía decidió llevar a su mamá al programa ‘Mande quien mande’, donde la exanimadora infantil logró que su madre sea parte de una emotiva secuencia, pero las críticas llegaron cuando ingresó la hija de la exconductora de ‘María Pía y Timoteo’.

La pequeña terminó llorando cuando su mamá le hizo preguntas que reflejarían el cariño que la niña le tiene a su abuela y a su madre, esta escena fue condenada por cientos de cibernautas quienes acusaron a la influencer de intentar hacer “todo por el rating”.

Las críticas en contra de María Pía Copello y su programa, no tardaron en llegar, acusando a la influencer de haber preparado todo para que el momento sea más emotivo: “Qué tontería exponer a su hija menor de edad solo para el rating, esto es merecedor de una sanción legal”, “Cómo es posible que MP (María Pía) exponga a su hija de esa forma, eso es maltrato al menor, debería intervenir las autoridades. Y qué opina el padre para permitir todo eso. En fin, todo por no aceptar que no tiene rating y perder dinero”, “Para subir la sintonía todo vale. Bien adiestrada que ya la tenía a la pequeña”, “Todo estaba fríamente calculado, quién no se puede imaginar que te vas a emocionar con esas preguntas si te sientan a la mamá y a la hija, más aún la niña que es pequeñita y no se puede controlar. Lo que hacen por rating”.

