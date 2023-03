Tras un video viral del popular Horacio Baldessari, en el que viajaba en tren eléctrico y transporte público pese a haber brillado y ganado mucho dinero durante su tiempo como futbolista, se logró conocer el verdadero estado financiero de ‘La pepa’, quien ahora retorna a su país tras no poder solventarse en Perú.

Según una reciente entrevista brindada por la Pepa Baldessari al programa ‘Teledeportes’, cada día faltaría menos para que retorne a su país natal, tras vivir momentos de gloria jugando en los principales equipos de fútbol peruano y ahora pasando tristezas por su mal estado económico.

Fueron 33 años desde que Horacio Baldessari pisó tierras peruanas y se coronó como uno de los mejores futbolistas en los principales equipos peruanos, motivo por el que el dolor de dejar Perú no le sería ajeno: “La edad de Cristo, fiera, te das cuenta, espero que no me crucifiquen cuando llegue a Argentina. Sí, solamente yo sé lo que estoy sintiendo por dentro al tener que dejar el país”.

El exfutbolista se habría trazado un plan para encontrar paz en su país, ante la crisis financiera que atraviesa en Perú y que lo podría llevar a terminar peor: “También soy consciente de que si esto me va a llevar a la depresión va a tener un final horrible”.

