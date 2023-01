Raúl Baldessari, más conocido en el mundo deportivo como “La Pepa”, estuvo como invitado especial en el programa de Andrés Hurtado, donde sorprendió a propios y extraños al confesar la precaria situación económica que atraviesa actualmente.

Y es que el exfutbolista, quien lleva más de 30 años en nuestro país, aceptó la invitación de Andrés Hurtado y contó secretos de cómo inició su amistad de tanto años.

“Comíamos de un solo menú”, recordó el querido conductor de TV, mientras que Baldessari asentó con la cabeza. “Es verdad, así fue al inicio”, respondió el pelotero, quien además llamó de cariño ‘hermano’ a Andrés.

“Me siento solo, pero cómo te explico, no es malo estar solo. El día que me tenga que ir y dejar Perú, no sé que irá a pasar... Cada día me enamoro de Perú”, dijo La Pepa con la voz entrecortada.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de Baldessari cuando Andrés Hurtado lo sorprendió con una grata noticia, pues apareció el doctor Ciro Castillo y le ofreció trabajo en el Gobierno Regional del Callao.

El recordado padre de Ciro Castillo, fallecido hace más de una década en Arequipa, aplaudió la dedicación y desempeño de Baldessari en el fútbol nacional, por ello, le ofreció trabajo como coordinador de gestiones deportivas.

