El ídolo de Sporting Cristal y personaje querido por la hinchada peruana, Horacio Baldessari -conocido como “La ‘Pepa’ Baldessari”- atraviesa un mal momento económico, por lo que ahora viene tramitando su retorno a su país: Argentina. Sin embargo, Andrés Hurtado, prometió ayudarlo.

El exjugador celeste se quebró al reencontrarse con Andrés Hurtado, luego que el conductor le prometió que cumpliría su sueño.

Y es que el exfutbolista argentino que cosechó éxitos en Sporting Cristal atraviesa por un “bajón” por lo que evalúa concretar su regreso a su natal. “Me voy a mi pueblo San Francisco. Ya tengo 64 años, el techito que me dejó mi viejita, y a terminar mi vida allá porque ya a los 64 la vida no te da mucha revancha”, indicó al diario El Trome.

“Eso de los sueños Andrés, yo ya te he dicho que soy medio llorón y veo tu programa que me corta, la generosidad, esa grandeza de corazón que tienes no la perdiste nunca y nosotros nos conocemos cuando vos venías remando y remando y a veces no había para el menú”, recordó el exdeportista a dicho medio.

La ‘Pepa’ Baldessari, quien llegó a Perú en 1990 para jugara por el Deportivo Municipal. Al siguiente año vistió la camiseta del Sporting Cristal, indicó “estoy sin trabajo y ya estoy tramitando las cosas para irme. No ando bien, pero tampoco estoy viviendo debajo del puente”.

En Sporting Cristal, Horacio Baldessari, se proclamó campeón nacional del Descentralizado 1991, convirtiéndose en el máximo goleador del club. No obstante, en 1993 cristalizó su su retiro del fútbol profesional.