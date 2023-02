La mamá de María Pía Copello, Luisa Hora, enfrentó a su hija en una secuencia de ‘Mande Quien Mande’, donde ellas tenían que confesar de qué se arrepienten y de qué se siente orgullosas.

La conductora de televisión dijo que se arrepiente de haber sido un poco ‘rebelde’, haciendo sufrir a su mamá por su carácter. Sin embargo, ‘Doña Luchita’ comentó que no sintió que le haya generado problemas la etapa de adolescencia de su hija.

La madre de María Pía, en cambio, dijo arrepentirse de haber dejado de trabajar por criar a sus hijas. Ella reveló que, por muchos años, fue secretaria ejecutiva bilingüe.

“Lo que me arrepiento yo es de haber dejado de trabajar porque lógicamente ya no gano plata. Ya me quedo misia y ya no tenía plata” , comentó.

La ‘Carlota’ intervino y comentó que María Pía debería pagarle un sueldo a su mamá por aparecer en sus historias de Instagram.

“Ese sueldo que usted cree que debe de tener, ese sueldo te lo deben dar tus hijas. Si tú crees que debes ganar 5 mil, 5 mil soles te deben de dar” , dijo Carlos Vilchez.

María Pía puso el ‘parche’ y dijo que su mamá “le cobra” por aparecer en sus redes sociales. “Yo le doy a mi mamá, que me imagino que tú también le darás a la tuya” , comentó.

Quién es María Pía Copello

María Pía Copello es una reconocida modelo, actriz y presentadora de televisión peruana, nacida en Lima en 1979. Es conocida por su participación en diversos programas de televisión, como “Esto es guerra”, “Combate” y “Reyes del show”.

María Pía Copello es una figura popular en las redes sociales, donde tiene una gran cantidad de fans. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, cuenta con más de 5 millones de seguidores, lo que la convierte en una de las personalidades más influyentes en las redes sociales en Perú.

TE PUEDE INTERESAR