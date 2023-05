La peruana Mayra Goñi contó a sus seguidores la terrible experiencia que pasó cuando se encontraba manejando su automóvil. La modelo de 31 años reveló - muy apenada - que terminó mostrando los senos mientras manejaba en una carretera de los Estados Unidos. “Que vergüenza, se me rompió el polo y me quedé con las tet*s al aire, manejando. Hice un escándalo porque fue justo en un semáforo. Voltearon y me vieron allí, tapándome las tet*s, no sé si me han visto las ‘teresas’”, dijo en una historia de Instagram.