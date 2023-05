El reportero de “América HOY”, Oswaldo Arteaga, no pudo contener las lágrimas al recordar que está lejos de su mamita que vive en Chile. El periodista rompió en llanto cuando Ethel Pozo le preguntó por su madre EN VIVO. “Mi mamá se fue a Chile a vivir porque mi hermana está delicada (...) Decirle que la amo. Que me perdone porque a veces no tengo mucho tiempo para hablar con ella” , dijo, conmoviendo a todos en el set. | VIDEO: América TV