Karen Schwarz decidió abrir su corazón y habló de todo en una entrevista exclusiva con Verónica Linares para su canal de Youtube, donde reveló detalles inéditos de lo que es su matrimonio con Ezio Oliva.

En un primer momento, la expresentadora confesó que se considera una persona bastante flexible con su esposo. Sin embargo, tampoco descartó que el algún momento podría terminar su relación por diferentes motivos.

“Yo por mucho tiempo he dejado que fluya, pero también comienzo a mirar y luego digo: ‘ya acepté mucho’ y jalo la pita. Lo dejo ir a donde quiera ir, no tengo ningún problema, porque al fin y al cabo mi proyecto personal es con él, pero si él en el camino decide cag... él decide, pero luego que no se arrepienta porque ya perdió”, comenzó diciendo.

Asimismo, la exreina de belleza también se refirió a las épocas donde el cantante era muy ‘vivo’ y le encantaban las fiestas. “Le gustan mucho las mujeres, es coqueto, muy sociable, sabe cómo entrar rapidito, así me conquistó, sé por dónde va, pero es su personalidad, no puedo hacer nada, él es inquieto, pero te juro que es un buen chico”, agregó.

Por otra parte, un detalle que llamó bastante la atención, fue cuando Karen Schwarz reveló que manda a dormir al sofá a Ezio cuando toma alcohol o sale de fiesta. “Él que salga, pero si viene con sus traguitos de más, se va a la sala, al cuarto no entra, y si por ahí estoy durmiendo con mis hijas, no quiero que lo huelan a alcohol” , comentó la exconductora.

Karen le hace fuerte aclaración a ‘Peluchín’

La exmodelo Karen Schwarz confesó que muchos de sus seguidores le han pedido que se pronuncie sobre sus diferencias con el presentador de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, sin embargo, ella aseguró que no quería hablar más del tema porque “ha sido muy manoseado por la prensa” y sus declaraciones podrían prestarse a malas interpretaciones.

“Yo nunca he respondido acerca de Rodrigo, en verdad es un tema tan tocado por la prensa, pero hay temas que prefiero no tocar porque se manipulan. En esta vida he aprendido que todo pasa por algo, y si a mí la vida me lo pone así para conversar, yo no tengo ningún problema (...) No soy mosca muerta, pero pava sí”, dijo.

