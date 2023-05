Micheille Soifer volvió a los escándalos a mencionar a su expareja Kevin Blow, de quien dice se “arrepiente” de haber tenido una relación sentimental. “Ojalá pudiera volver atrás y no conocerlo”, ha dicho la popular ‘Michi’, pese a que han pasado 4 años desde que terminaron su romance.

Tras estas duras palabras, el programa ‘Magaly TV La Firme’ buscó a Kevin Blow para ‘picarle’ la lengua. El dominicano desmintió a la cantante peruana y aseguró que ella intentó reconciliarse con él, pero se golpeó contra la pared.

“ Ella me llamó hace año y pico, yo sentí, conociéndola, que ella me llamó tirando la esperanza a ver en qué ando , pero yo le comenté y le dije: ‘mira, lamentablemente las cosas son diferentes ahora, yo estoy casado, tengo mi pareja y está embarazada esperando un hijo, pero de ahí para que yo vuelva para Perú o que tú quieras venir para acá, no se va a poder’”.

Según Blow, fue él quien desistió de la relación y abandonó el Perú porque “era la única forma de deshacerme de ella, de Michelle Soifer”.

Kevin Blow no dejaría a su familia por Micheille Soifer

Kevin Blow consideró que Micheille Soifer, ‘misteriosamente’ lo vuelve a mencionar en los medios de comunicación para promocionarse, ya que su carrera musical no despega.

“Han pasado casi 4 años desde que nosotros decidimos cada quien coger su camino y ella supuestamente anda construyendo una carrera musical limpia y ella siga recurriendo a cosas del pasado, no se si para promocionarse, no sé si está un poco apagada y necesita mover redes”, cuestionó el dominicano.

“Ella tiene complejo de Jesucristo y yo de Lázaro, siempre me llama de la tumba” , agregó.

Finalmente, el dominicano confesó que no aceptaría que Micheille Soifer u otra persona destruyan la actual relación con su novia, quien está embarazada.

“Yo no le aceptaría ni a ella ni nadie que llegue destruir una familia, por esta calentón, haciendo caso a una loca como ella porque cuando ella habla de que se arrepiente de la relación, lo primero que ella tiene que arrepentirse es de haber coqueteado, mandarme a buscar, que yo vaya a su casa y (ella) esperando en pelotas. Ella debe arrepentirse de eso”.

