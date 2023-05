Fuertes declaraciones. Jossmery Toledo se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras salir por primera vez a hablar sobre el amorío que tuvo con Paolo Hurtado, un hombre casado y con hijos. Y es que la expolicía dejó entrever que el futbolista la habría engañado respecto a la relación que mantuvo con su aún esposa, Rosa Fuentes.

“La gente va a sacar sus propias conclusiones. Ustedes saben que el amor es ciego y uno se equivoca. Ya no estoy para estas cosas y simplemente desearle lo mejor a todos”, comenzó diciendo la modelo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que lo que llamó bastante la atención, fue que la deportista tuvo picantes comentarios con relación a su ampay con el ‘Caballito’, y también aprovechó la oportunidad para enviarle tremendo dardo a la esposa del pelotero, quien en los últimos días se ha presentado en distintos programas de espectáculos para hablar sobre lo ocurrido.

“Me voy a enfocar en lo mío. No me voy a sentar en algún programa a lucrar con esto o sacar beneficio de algo porque la verdad no lo necesito, y nada enfocarme en mis cosas y proyectos que se vienen”, sentenció muy segura. De esta manera, lanzó un ‘dardo’ a la expareja del futbolista peruano.

¿Rosa Fuentes le envió indirecta a Jossmery?

La aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, se presentó en el programa de “América Hoy”, donde se refirió a las terceras personas que dañan una relación amorosa o matrimonio. Pese a no decir nombres, fue una clara referencia sobre Jossmery Toledo, quien destruyó su romance de más de 10 años con el pelotero del Cienciano.

“En general qué podría decirte, bueno todo lo que han dicho ustedes, los conductores, los programas que no tienen ningún tipo de valores, no tendrán una buena base en casa, hay muchas cosas que vienen de casa y se ve reflejado de grandes. No tengo nada que hablar de nadie”, expresó la madre de familia.

