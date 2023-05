Yahaira Plasencia sigue con ‘aires de diva’, según opinó Magaly Medina este jueves 11 de mayo, en la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’. Y es que la salsera no dudó en hacer un berrinche previo a una entrevista EN VIVO que iba a dar en Radio Panamericana, donde iba a promocionar su última canción.

Todo quedó registrado en las cámaras de los ‘Urracos’: Yahaira Plasencia se percata que el micrófono con el logo de ‘Magaly TV’ estaba en la mesa, por lo que sale raudamente de la cabina radial, jalando a su manager.

La ‘reina del totó' salió despavorida hacia el vestíbulo y le reclama al productor de la radio. “A mi no me gusta que me sorprendan”, dijo Yahaira, indignada.

Magaly explota por desplante de Yahaira

Magaly Medina aclaró que Radio Panamericana invitó a los periodistas de su programa para que sean testigos de la entrevista que iba a dar la expareja de Jefferson Farfán.

“Se puso en tono de diva, ¿a estas alturas Yaha? Ya se ve tan feo haciendo esos berrinches y esos desplantes. No quiso entrar a la entrevista porque vio un micro de mi programa en la cabina. Le interesó 3 rábanos dejar a su público plantado que la estaba esperando porque le habían promocionado. No quiso, se fue. Eso no lo hace nadie, Dayanita es la única que podría haber hecho eso” , comentó la presentadora de ATV.

Magaly Medina se molestó porque una encargada de la radio quiso botar al ‘urraco’ Otto Díaz.

“¿Qué hizo la berrinchuda de Yahaira? llamó al productor del programa y se fue. ¿Eso yo la veía en las divas de antaño? Era muy clásico de Gisela Valcárcel, cuando era malcriadaza, cuando era la top top del Perú. ¿Pero, Yahaira? Una artista que a las justas suena últimamente , hay salseras que ya la han desplazado, que tienen más presencial musical . ¿Un micrófono que te va a hacer? No tiene garrapatas, ni pulgas. Un poquito más de correa. Tu carrera está destrozada, no necesitamos colaborar más”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR