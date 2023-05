Magaly Medina fiel a su estilo criticó duramente a la cantante de salsa, Yaharia Plasencia por decir que su “toto” es natural y que nunca recibió alguna ayudita.

La ‘Urraca’ en la última edición de su programa señaló que no le cree a Yahaira quien dice que por comer cosas grasosas no engorda su abdomen, sino toda la grasa se ve a su “toto” y piernas.

“Increíblemente sigue teniendo un abdomen totalmente plano, solo esa comida grasosa exclusivamente se le va al ‘toto’, que tal explicación, hasta me da risa. Hay que reconocer que uno tiene cierto ‘ayudín’ y que de ahí si engordas un poco lógicamente lo que te has puesto se va a ver un poco más grande . Ese ‘toto’ de todas manera no solo es producto del Shawarma”, señaló Magaly.

Yahaira jura que su ‘toto’ es natural

Yahaira Plasencia aclaró que su “toto” es natural en el programa de entrevistas de Youtube de Verónica Linares, en el que también admitió que tiene celulitis que le que encanta comer comida chatarra.

“ Yo tengo celulitis es porque me meto mucha grasa me encanta el mostrito, las alistas, me encanta el shawarma todo lo que tiene grasa me encanta”, explicó en un inicio la ex pareja de Jefferson Farfán, a lo que Verónica Linares interrumpió y dijo que ella también podía comer todo eso pero no significa que la grasa se vaya al trasero.

Sin embargo, la ex engreída de Sergio George insistió en que todo se va a sus piernas y ‘toto’. “ A mi se me va a las piernas y en el ‘toto ’” dijo la Yaha, quien agregó que por ese motivo no se pone shorts en sus eventos.

Magaly Medina no le cree a la “Yaha”

Sin embargo, las declaraciones de Yahaira no convencieron a la ‘Urraca’, quien replicó a la salsera. “Notamos que le gusta comer y esta bien que le guste comer, pero también que hacer ejercicio, y una persona tan joven que diga que tiene celulitis ”, señaló la ‘Urraca’

“Ahora esa teoría de que porque come mucha grasa el toto le crece, claro es cierto que cuando uno engorda le crece todo, pero exclusivamente el trasero, no eso no crece alimentándolo con grasa nada más, no el de ella, pero la celulitis si le damos toda la razón del mundo”, sentenció Magaly.





