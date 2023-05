Luis ‘Cuto’ Guadalupe habría mentido a nivel nacional cuando dio su conferencia de prensa tras revelarse la infidelidad de su esposa Charlene Castro, en un reportaje emitido por ‘Magaly TV La Firme’

Y es que el exfutbolista de Universitario comentó que perdonaba a su esposa porque ella lo acompañó “en los momentos más duros de mi vida”.

“Si yo estoy afectado, imagínate cómo está ella. Soy una persona de mucha fe, no soy nadie para juzgarla (…) Ella es extranjera, no tiene familia, ella es la madre de mi hijo, yo voy a apoyarla porque más allá que nuestra relación no continúe ”, expresó el exfutbolista.

Por ello, en redes sociales comenzó a viralizarse la antigua cuenta de Charlene Castro, en Facebook, donde se pudo conocer que presuntamente era de Bolivia. Sin embargo, esta información era falsa.

Cuál es la nacionalidad de Charlene Castro y cuál es su edad

Este 19 de mayo, Magaly Medina reveló la verdadera nacionalidad de Charlene Castro, la esposa infiel de ‘Cuto’ Guadalupe. Según RENIEC, el nombre completo de la pareja del ‘Cuto’ es Charline Francesca Castro Anastasio y nació en noviembre de 1986, es decir, cumplirá 37 años de edad en este 2023.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ resaltó que el exjugador de futbol “dio a entender que ella era de otro país”. Sin embargo, es más peruana que la papa y el ceviche, ya que nació en Tambopata, región de Madre de Dios.

Asimismo, Magaly comentó cuáles habrían sido las razones del ‘Cuto’ para mentir.

“Charline Castro es peruana, natural de Tambopata, de Madre de Dios, él ha intentado victimizar a su esposa, le ha intentado victimizar antes los ojos del público. (Dice) ‘No que ella está sola acá’... No, ella es peruana, no digamos que está solita en el Perú porque toda su familia es extranjera, ella es peruana, como usted como yo”, dijo la ‘Urraca’.

Cuto Guadalupe llora tras ampay de su esposa

Luego de que Magaly Medina emitiera el ampay de la esposa de Cuto Guadalupe siéndole infiel, el pelotero aseguró que se mantiene fuerte y que confía en Dios para que pueda superar esta complicada situación.

“La fe está más fuerte, intacta, voy a seguir adelante porque soy así. Soy fuerte, voy a seguir luchando por mis sueños. Pido a Dios que le dé fortaleza para que ella pueda salir adelante. Yo he comprado un departamento, yo vivo con mi mamá. Yo de mi madre no me saparo”, manifestó para Trome.





