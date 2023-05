Cuto Guadalupe rompió su silencio luego de que se emitiera el ampay que ha protagonizado su pareja Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre. Y es que el exfutbolista comentó que se encuentra “muy firme” y que saldrá adelante por el bien de su familia, pese al complicado momento que le está tocando vivir.

“El amor no se acabó, he querido encarar la situación. Cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos, porque la fe es lo más lindo de la vida”, comenzó diciendo a los medios de comunicación.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención, fue el que deportista señaló que, pese a la traición que ha sufrido por parte de la madre de su último hijo, él no dejará de apoyarla, debido a que es una mujer extranjera y no tiene familia en el Perú.

“Si yo estoy afectado, imagínate cómo está ella... No soy nadie para juzgarla. Ella estuvo conmigo en los momentos más duros de mi vida, la gratitud es importante. Ella es extranjera, no tiene familia, yo voy a apoyarla , más allá que nuestra relación no continúe”, expresó.

Cuto Guadalupe se quiebra tras ampay de su esposa

Luego de que Magaly Medina emitiera el ampay de la esposa de Cuto Guadalupe siéndole infiel, el pelotero aseguró que se mantiene fuerte y que confía en Dios para que pueda superar esta complicada situación.

“La fe está más fuerte, intacta, voy a seguir adelante porque soy así. Soy fuerte, voy a seguir luchando por mis sueños. Pido a Dios que le dé fortaleza para que ella pueda salir adelante . Yo he comprado un departamento, yo vivo con mi mamá. Yo de mi madre no me saparo”, manifestó para Trome.

