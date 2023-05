El “Cuto” Guadalupe se pronunció sobre las imágenes donde se ve a su esposa Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre. El exjugador crema se mostró afectado por el ampay de Magaly Medina, a quien tildó de “mujer sin corazón” por haberse burlado de su famosa frase “La fe es lo más lindo de la vida”.

“Eres una mujer pobre. Como dijo mi compadre la ‘Foca’ Farfán, es una mujer pobre. Yo le dije: ‘Pero hermano, ella es millonaria’. Pero es de corazón. Lo que se hace acá, acá se paga”, disparó Guadalupe este 16 de mayo de 2023 en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Cuto Guadalupe sobre Magaly Medina?

Pero eso no fue todo, el conductor de “La Fe de Cuto” siguió desfogando su furia contra la “Urraca”, a quien acusó de hacer un reportaje “malicioso” y le envió una advertencia.

“Que Dios la bendiga, pero cómo se ha burlado de la fe. Dijo: ‘Hoy he terminado con la fe de Cuto’. Eso es soberbia. No es la fe de Cuto, es la fe que todo ser humano tiene en la vida. La fe es lo más lindo de la vida, es lo que me ha llevado a estar con ustedes y darles la cara”, dijo Cuto Guadalupe.

“Las lágrimas de mi madre lo vas a pagar con creces, y ese día, te vas a acordar de mi”, apuntó.

