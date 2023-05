Cuto Guadalupe decidió romper su silencio y se refirió al reciente ampay de su esposa, Charlene Castro, saliendo de un hotel con otro hombre. Y es que el exfutbolista confesó que no piensa victimizarse, ni mucho menos aprovecharse de esta situación para sacar algún tipo de provecho.

“Yo sigo más firme que nunca, el hambre que tengo no me lo quita nada, mi fe está intacta. Estos son golpes. No me arrepiento de nada, mi corazón está tranquilo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el deportista sorprendió a propios y extraños al señalar que no venía atravesando ningún tipo de crisis dentro de su relación sentimental, previo al ampay.

“Voy a dar temas puntuales... Nada de nada, he gritado a los cuatro vientos te amo, todo está en mis redes. ¿Qué les puedo decir? (...) Yo también tengo mis anticuchos, nadie es perfecto. Ella es la madre de mi hijo, con la que he vivido diez años. Lo que tenga que hablar, lo hablaré con ella”, agregó.

Asimismo, Cuto comentó que pese a la traición de la madre de su hijo, él ha decidido perdonarla pero no retomar su romance. “Es parte de la vida, claro que la he perdonado. Que si me hubiera agarrado en otra época, voy y tumbo su edificio, pero siento que todo esto tiene un propósito. No voy a victimizarme. Así es la vida, yo estoy bien, es por el bien de mi hijo”, finalizó.

