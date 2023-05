El 16 de mayo de 2023, durante una conferencia de prensa, Luis “Cuto” Guadalupe anunció que ha decidió perdonar la infidelidad de Charlene Castro, su aún esposa, por el bienestar de su hijo y su familia. Sin embargo, el exjugador de Universitario de Deportes ha decidido ponerle punto final a su matrimonio.

“No, no. Ya no. Es lógico, es una situación que es clara, ¿para qué les voy a decir? Saquen sus conclusiones”, anunció en la rueda de prensa.

A pesar de las imágenes que comprometieron seriamente a Charlene Castro, el exfutbolista evitó juzgarla. “Yo no soy quién para juzgar. Yo también cargo mi cruz. Nadie es perfecto, ¿quién tira la primera piedra? Ella es la madre de mi hijo, con la que he vivido 10 años, no puedo entrar en detalles. Lo que tengo que hablar con ella lo hablaré y ya está”, dijo.

Tras se cuestionado por el perdón que le otorgó a su pareja, el hombre de la “Fe” cuestionó a los presentes: “¿qué hago? ¿la crucifico? ¿la odio? La gratitud está por encima de todo. La arrogancia no trae nada bueno. Estos temas ya hablaré con ella en privado”.