Luis Alberto Guadalupe, más conocido como “Cuto” Guadalupe”, no se ocultó y salió a dar la cara tras el ampay de su esposa Charlene Castro, quien fue captada siéndole infiel al exjugador con otro hombre dentro de un hotel. En una conferencia de prensa, el futbolista se mostró golpeado y expresó su sentir al enterarse de la traición de la madre de su último hijo.

“He recibido tres golpes mortales en mi corazón, primero dejar el fútbol, segundo, ver a la madre de mis hijos saliendo (del hotel). No pensé llorar”, afirmó el exjugador visiblemente afectado.

Cuto Guadalupe perdonó a su esposa Charlene Castro

Segundos después, el exfutbolista de Universitario de Deportes reveló que ha decidido perdonar a su aún esposa. Aunque indicó que no sabe si retomará su romance.

“Yo no soy quién para juzgar. Yo también cargo mi cruz. Nadie es perfecto , ¿quién tira la primera piedra? Ella es la madre de mi hijo, con la que he vivido 10 años, no puedo entrar en detalles. Lo que tengo que hablar con ella lo hablaré y ya está”, señaló el ídolo crema este 16 de mayo de 2023.

Resaltó que no le guarda rencor y aseguró que no piensa victimizarse. “Lógico es parte de la mi vida, estoy en un momento de mi vida, no tengo espacio (para rencores), si fuera el de antes voy y tumbo ese edificio”, dijo.

“Me ha pasado esto por algo y hay un propósito de por medio, no voy a victimizarme”, apuntó.

Por último, pidió respeto para la madre de su hijo, pues ella lo acompañó en sus peores momentos.

“Pido respeto a la madre de mi hijo. Ella ha estado en mis peores momentos, le tengo mucho respeto a la madre de mis hijos”, sentenció.

