Se refugia en su Fe. Luis “Cuto” Guadalupe habló por primera vez sobre la infidelidad de su esposa Charlene Castro, quien fue captada por las cámaras de Magaly Medina saliendo de un hotel con un misterioso hombre. El exjugador de Universitario de Deportes señaló que está viviendo un duro momento familiar, pero aseguró que no abandonará a su aún esposa tras el escándalo.

El exfutbolista narró cómo fue su reacción tras ver las imágenes de su esposa con otro hombre y reveló haber llorado al enterarse de la traición de Charlene Castro.

¿Qué dijo Cuto Guadalupe sobre infidelidad de su esposa Charlene Castro?

“No se acabó el amor, he querido encarar la situación.. . siempre me he mostrado tal cual, tengo un público muy selecto, que me dice que siga con fe. Cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos porque la fe es lo más lindo de la vida” , dijo Cuto Guadalupe a Trome.

“Siempre uno es consciente, presientes que algo va a pasar. El bien siempre va a estar por encima del mal. Sí (he conversado con ella), si yo estoy afectado, imagínate cómo está ella”, agregó.

No obstante, Cuto Guadalupe contó que decidió perdonar a su esposa, a quien no juzgará y no le guarda rencor.

“Soy una persona de mucha fe, no soy nadie para juzgarla. Ella estuvo conmigo en los momentos más duros de mi vida, la gratitud es importante, no voy a negarlo. Ella es extranjera, no tiene familia, yo voy a apoyarla, más allá que nuestra relación no continúe... Que esto pase lo más pronto posible, porque todo pasa. Nada dura para siempre, la vida continúa”, sentenció.

