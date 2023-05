La periodista Magaly Medina no se quedó callada y le respondió a Cuto” Guadalupe, quien la llamó “mujer sin corazón” por evidenciar la infidelidad de su esposa Charlene Castro y hacer sufrir a su madre y a sus hijos con las comprometedoras imágenes.

La “Urraca” puso en tela de juicio las declaraciones del exfutbolista crema, quien aseguró que ha decidido perdonar a su esposa, porque él no es nadie para juzgarla.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre ‘perdón’ de Cuto Guadalupe a su esposa?

“Para mí es de boca para afuera”, disparó la presentadora de espectáculos al inicio de su entrevista con Infobae.

“Ese perdón público, que aparentemente es muy maduro de su parte, yo no se lo creo. Eso es solamente para el público. Yo creo que en privado, pobre mujer, le quitará hasta el último sol. Pero allá ellos, es su vida privada”, agregó.

Asimismo, remarcó que no tiene nada personal contra el exjugador crema, así como él afirmó durante la rueda de prensa que brindo en su restaurante del Callao.

“Yo entiendo que el dolor de las personas en circunstancias como estas hacen que canalicen toda su rabia, furia, frustración y todo tipo de emociones que les viene al ver un ampay de esta naturaleza. Se van contra el mensajero, estoy acostumbrada, llevo años haciendo esto (...) Mi trabajo no es personal, es profesional. No tengo nada contra el Cuto, no lo conozco” , señaló en el diálogo.

“Hombres y mujeres, la mayoría de ellos, en lugar de agradecer que les haya abierto los ojos, lo que hacen es mandarse contra mí y tornarlo personal, y esto no es personal”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR