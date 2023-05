Cuto Guadalupe se encuentra en el ojo público luego que el programa de Magaly Medina emitiera un ampay de su esposa, Charlene Castro, saliendo de un hotel con otro hombre, pese a que ambos seguían manteniendo una relación estable de casi diez años.

Al respecto, el exfutbolista utilizó sus redes sociales para convocar a una conferencia de prensa en su restaurante para hablar sobre la infidelidad de su pareja. “No paso por un buen momento. Yo no le he hecho el mal a nadie, pero siento que las cosas siempre pasan por algo”, comenzó diciendo.

Pese a que se mo

las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar





“Si a Cuto que calza 47, lo adornan, ya qué se puede esperar de ustedes los mortales”, “Quizá solo fueron al hotel a conversar, no hay que perder la fe, porque la fe es lo más lindo de la vida”, “Cuto no llora, Cuto factura”, “Tiene nombre de persona buena, Charlenemente no es como suena”, “Full marketing al restaurante”, “Fuerza Cuto, no perdiste, ella perdió más”, “Ahora entiendo por qué no todos los zambos te hacen feliz”, “El tamaño no importa, para que vean”

















