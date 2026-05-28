El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, representa políticamente a sectores de la minería informal que buscan ampliar de manera permanente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que “camufla la producción ilegal”.

Así lo alertó el experto en temas mineros Iván Arenas, al señalar que Sánchez -quien se reúne con dirigentes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin)- representa a “mineros informales que pretenden perpetuar el Reinfo”.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que la “moderación de Roberto Sánchez es una artimaña electoral”.

Alarma

En Canal N, indicó que la ampliación continua del Reinfo favorece el encubrimiento de actividades ilícitas de “la minería ilegal y a las economías criminales”.

Iván Arenas aseveró que muchas veces tal registro permite “camuflar producción ilegal” porque mineros sin autorización usan registros ajenos o suspendidos para vender mineral extraído fuera de la ley.

Grave

Iván Arenas recordó que la minería ilegal mueve 12 mil millones de dólares y se asocia a delitos de trata de personas, sicariato, extorsión y contaminación ambiental.

La minería informal e ilegal -con unos 500,000 mineros- genera pérdidas superiores a S/7500 millones anuales por evasión tributaria.

Notoria es su presencia en Madre de Dios (minería aurífera aluvial), Loreto, Ucayali, Amazonas, Huánuco, Puno, Cusco, Huánuco, La Libertad (provincia de Pataz), Arequipa (Camaná e Islay), Ica, Cajamarca y Áncash.

Roberto Sánchez se reúne con mineros informales y eso confirma vínculos, según analista Iván Arenas.