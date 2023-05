Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez la modelo brasileña de OnlyFans, Suzy Cortez hizo una fuerte acusación contra el ex defensa del FC Barcelona y reveló que le enviaba fotografías desnudo cuando aún estaba con Shakira.

Las revelaciones de la modelo han sorprendido a todos, pues confirmarían las presuntas infidelidades del ex futbolista contra la cantante colombiana Shakira. Además, la brasileña confesó que siempre rechazó a la pareja de Clara Chía por respeto a la interprete barranquillera.

Las revelaciones de Suzy Cortez contra Piqué

La modelo de OnlyFans contó que entre 2016 y 2018 Gerard Piqué le enviaba mensajes románticos a través de su cuenta de Instagram, pese a que el ex jugador de fútbol estaba con Shakira. Además, la estrella de la plataforma para adultos mejor conocida como “Miss Bum Bum” indicó que Piqué le pedía tener una cita pero siempre lo rechazó.

“Fue muy irrespetuoso conmigo. Nunca he dicho esto por respeto a Shakira. Yo estaba como: hombre, estás casado. Respeta a tu familia”, indicó la Suzy Cortez. Sin embargo, según la modelo, algunos años más tarde Gerard Piqué la volvió a contactar para que tuvieran una aventura e incluso le mandó fotografías “hot”.

“ Me enviaba desnudos, pero yo no los abría, incluso, me ofreció un jet para recogerme un día que estaba en Londres”, concluyó Suzy Cortez.





