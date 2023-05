El popular ‘Cuto’ Guadalupe al parecer ha dedico superar este duro momento para continuar su vida y mostrarse tan carismático como siempre, luego de que su esposa Charlene Castro fuera ampayada por las cámaras de Magaly mientras salía de un hotel en Barranco. El ex futbolista explicó que perdonó a su pareja pero que ya no están juntos.

El popular autor de ‘La Fe es lo más lindo de la vida’ decidió dejar el país y en sus redes sociales se ha mostrado con la felicidad que lo caracteriza acompañado de sus amistades. Además, aprovechó para mandar un fuerte mensaje para los que lo critican por haber personado a Charlene.

El mensaje del ‘Cuto’ Guadalupe

En medio del escándalo de presunta infidelidad que protagoniza la esposa del Cuto Guadalupe en el reciente ampay que mostró Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme. Sin embargo, el ex jugador de ‘Universitario de Deportes’ no habría dejado que todo esto lo desanime y a través de sus redes sociales mostró como disfruta junto a sus amigos.

El querido ‘Cuto’ no desaprovechó la oportunidad y mandó un contundente mensaje a todos sus críticos a través de un post en su cuenta oficial de Instagram. “La vida continúa y sigo el camino que Dios me ha puesto, aunque muchos no lo entiendan. Acá pasando un momento agradable con la sonrisa y alegría que es el sello de la personalidad de Cuto Guadalupe”, se lee al inició del post.

Además, “Cuto” Guadalupe aprovechó para reafirmar su popular frase y señalar a sus críticos. “Nada me detiene. La fe es lo más lindo de la vida y lo digo con orgullo... Dios perdone a los que se burlan de esa fe. 🙏🙏🙏”, finalizó el ex futbolista.





