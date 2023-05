Rompió su silencio. El reciente ampay de Magaly Medina a Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre que no es Cuto Guadalupe, ha generado mucha polémica en el mundo de la farándula. Y es que frente a ello, varias figuras del espectáculo se han pronunciado al respecto, sin embargo, no se esperó que uno de ellos fuera Jefferson Farfán.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exfutbolista se dispuso a responder varias interrogantes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en consultarle sobre la traición que habría sufrido su tío a manos de la madre de su último hijo.

“¿Qué opinas de lo que le pasó a tu tío Cuto? ”, fue la consulta de un seguidor, a lo que el popular ‘Foquita’ no quiso entrar mucho en detalles, pero sí dejó un claro mensaje sobre la crianza que le habría dado su madre, Doña Charo Guadalupe, hermana de Cuto. “No opino nada. Tengo valores. Mi madre me enseñó que sangre es sangre”, respondió la expareja de Melissa Klug.

Cuto Guadalupe desaprueba indirectas entre Farfán y Melissa Klug

El popular Cuto Guadalupe se refirió a la actitud que están tomando los padres de sus sobrinos, Jefferson Farfán y Melissa Klug, al lanzarse indirectas mediante sus respectivas redes sociales, y hasta los tildó de inmaduros.

“No lo veo bien, eso está mal porque yo me he manejado siempre siendo frontal y sentándote, no olvidándote que son padres y que eso no te lleva a nada bueno. Para mí eso es muy bajo, chiquilladas, infantil y no es bueno”, expresó.

Basado en sus años de experiencia de vida, el tío de la ‘Foquita’ decidió darle un consejo a su sobrino y a la chalaca. “Esperamos que ya no pase porque eso es repetitivo y esperemos que se puedan juntar. Me encantaría que en algún momento de su vida se puedan juntar los dos, yo sé que una vez que se junten los dos las cosas van a ser diferentes, pero si no lo hacen esto va a seguir”.

TE PUEDE INTERESAR