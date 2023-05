Magaly Medina no se quedó callada y decidió responderle fuerte y claro y Cuto Guadalupe, quien dejó entrever en su conferencia de prensa que tomaría acciones legales contra la conductora por haber emitido el ampay de su esposa siéndole infiel con otro hombre en un hotel de Barranco.

Al respecto, la popular ‘Urraca’ señaló que no teme a ningún tipo de accionar por parte del exfutbolista y le recordó que quien lo traicionó fue su pareja, Charlene Castro, no ella.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la figura de ATV también utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto, y aprovechó también la oportunidad para enviarle su ‘chiquita’ a todos los infieles que son ampayados por sus cámaras.

“Para meter los cuernos, sepan hacerlo, porque el amor es ciego, pero mis chacales no”, mencionó la periodista con una sonrisa sarcástica en su cuenta oficial de Instagram.

Magaly ‘parcha’ a Cuto tras amenazas

La periodista Magaly Medina no fue ajena a las declaraciones que dio Cuto Guadalupe en medio de una conferencia de prensa, luego que su mujer fuera ampayada siéndole infiel con otro hombre.

Y es que recordemos que el expelotero señaló que haría pagar a la popular ‘Urraca’ por haber hecho llorar a su madre con dichas imágenes. “Me ha dicho que si me encuentra, no sabe lo que me va a hacer, lo que me parece un amenaza intolerable. A mi ningún hombre me puede venir a cuadrar por mis opiniones, porque yo no soy una muñequita de trapo, soy una mujer inteligente, soy una periodista, entretenedora que los viene a divertir todas las noches”, expresó.

