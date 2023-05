Tras la conferencia de prensa que brindó el Cuto Guadalupe luego de ser víctima de infidelidad a cargo de su esposa Charlene Castro, el exfutbolista decidió culpar a Magaly Medina por las lágrimas de su familia y se atrevió a amenazarla, despertando la furia de la ‘urraca’.

“Algo que no voy a tolerar es el ataque injustificado porque yo creo que los hombres se caracterizan por ser caballerosos, no es cuestión de decir que eres una buena persona y con tu comportamiento no estás demostrando eso”, de esta forma es como Magaly comenzó su respuesta al Cuto y sus amenazas en plena conferencia de prensa en la que intentó quedar como un hombre superado.

La ‘urraca’ no entendió la furia que tenía el Cuto en contra de ella, pese a que solo se encargó de revelar que lo estaban adornando: “Yo no me he ido a meter a ese hotel con otro hombre, ha sido la esposa del Cuto Guadalupe, no yo, pero en la mañana parecía que la que lo traicionó fui yo”, recordándole que quien propició su separación fue su esposa Charlene Castro.

Finalmente, Magaly defendió a su reportera que recibió las respuestas agresivas en la conferencia del Cuto: “Se aprovechó que estaba rodeado de micrófonos y ha ofendido a quien no debe, una reportera que trabaja desde hace poco con nosotros y que ni sabe mi historial y él no tenía por qué enfrentársele de esa manera violenta”.

