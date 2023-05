Durante el sábado 13 de mayo, Karen Schwarz y Ezio Oliva se casaron por tercera vez, siendo la primera una boda simbólica, luego una boda civil y la tercera fue religiosa a donde llegaron acompañados de sus dos hijas y se supo que ya no pueden tener más pequeños.

¿Por qué Karen Schwarz y Ezio no pueden tener más hijos?

Según relató Karen en oportunidades pasadas, el no tener más hijos sería una decisión tomada con su esposo y lo relató así: “Yo ya estoy ligada, yo me ligué. Cuando estoy en la camilla, el doctor me dice ‘Karen, ¿quieres que te ligue?’, y yo le dije ‘Sí, lígueme ya’, mi decisión fue así”.

La decisión no habría tomado por sorpresa a Ezio, ya que él habría tenido anteriormente la tarea de hacerse una intervención para no tener más hijos: “Para eso ya habíamos acordado que Ezio se iba a hacer la vasectomía porque supuestamente era natural”.

Entre Bromas y por la ligadura de Karen, Ezio habría dejado de lado por un tiempo la idea de hacerse una vasectomía: “Yo me había olvidado que le dije ‘lígueme’, pero ya, lo hecho, hecho está y Ezio está al pendiente de su vasectomía, hay que ser responsables. Él me dice ‘mis únicas hijas son Antonia y Cayetana y quiero que estén seguras de eso’”.

