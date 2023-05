Magdyel Ugaz , de 38 años de edad, no pudo resistir las lágrimas al ver el hermoso gesto que tuvo Karen Schwarz en el día de su boda. La actriz peruana estalló en llanto al ver que la modelo le entregó su bouquet, frente a todos los invitados.

Como es tradicional en las bodas, Karen Schwarz hizo el ademán de lanzar el ramo de flores entre sus invitadas; sin embargo, prefirió caminar directamente hacia su amiga y darle la sorpresa.

El personaje de “Al Fondo hay Sitio” no dudó en emocionarse y darle un conmovedor abrazo a la esposa de Ezio Oliva.

¿Magdyel Ugaz se casará?

De acuerdo a la tradición, la invitada que recibe el bouquet en la boda sería la próxima en casarse. Sin embargo, Magdyel Ugaz actualmente no tiene una pareja sentimental.

La actriz vive su soltería, aunque no rechaza la idea de enamorarse. “Yo ya no me acuerdo es como estar enamorada... Quiero decirlo, yo ya quiero un novio, lo decreto al universo, lo pido”, dijo en mayo de 2022.

La última relación pública que tuvo Magdyel Ugaz fue con el actor Laszlo Kovacs, con quien estuvo desde el año 2005 hasta el 2009. Al separarse, ellos se convirtieron en buenos amigos. Actualmente el actor de “Al Fondo hay Sitio” está casado con Mili Asalde.

