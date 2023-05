Tras las polémicas declaraciones de Dayanita sobre su paso en el programa de Jorge Benavides, el dueño de ‘JB en ATV’ decidió pronunciarse, afirmando haber tenido muchas consideraciones con quien fue su trabajadora y le dedicó todo un sketch a desmentirla.

Magaly comenzó su opinión sobre las respuestas de Jorge Benavides aclarando que no está de acuerdo con que el comediante le haya dedicado todo un sketch a quien se fue sin decirle gracias: “Darle tanto vuelo a uno de los personajes que pasan y pasan por su programa tampoco es lo ideal”.

Según la ‘urraca’, la polémica generada por las acusaciones de Dayanita no era tan importante como para que el hermano de Alfredo Benavides se muestre tal y como es: “Qué incomodidad verlo a Jorge Benavides, lo estrella y correcto que es y verlo sentado ahí, sin maquillaje y sin ser un personaje respondiéndole a una berrinchuda que se fue sin decir gracias”.

La respuesta de Jorge Benavides en un sketch del ‘Valor de la verdura’, no habría hecho más que darle más presencia a Dayanita y esto no habría sido oportuno, según opinó la ‘urraca’: “Yo creo que eso fue demasiado, yo creo que jamás debió contestarle en un tono humorístico, pero darle más cámara para alguien que no lo merece”.

TE PUEDE INTERESAR